Стрільцям настав час повірити в себе, а Раки будуть змушені піти на ризик: гороскоп Павла Глоби на 14 січня 2022 року

П'ятниця, 14 січня 2022 року, буде досить неоднозначним та конфліктним днем. Незважаючи на те, що енергії з'явиться достатньо, будь-яку активність необхідно мінімізувати, радить відомий астролог Павло Глоба.

Що принесе цей день для різних знаків зодіаку, пише SlovoFraza.

Овен

Сьогодні Овни відчують гостру потребу йти далі і продовжувати рух навіть незважаючи на те, що нічого не вдається. Астрологи кажуть, що незабаром на вас чекає успіх.

Телець

Тільцям варто скласти чіткий план на день. Намагайтеся обмежити себе від речей, які забирають ваш час.

Близнюки

Близнюки цього дня зможуть просунутися кар'єрними сходами. На вас чекають теплі стосунки з керівництвом та колегами.

Рак

Цей день змусить Раків на ризик. Будьте впевненими у собі і нічого не бійтеся. Як тільки ви подолаєте страх, у вас все вийде.

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Лев

Леви сьогодні будуть дуже енергійними. Ви виконаєте чимало справ і будете задоволені виконаною роботою.

Діва

Дівам не варто забувати цього дня про близьких людей. Зателефонуйте батькам та приділіть їм свій час.

Терези

Терезів у цей день чекає конфлікт із друзями. Суперечка виникне через нісенітницю, тому постарайтеся вирішити все якомога спокійніше.

Скорпіон

На Скорпіонів чекає монотонний день. Багато ваших планів не здійсняться і від цього ви впадете у невелику депресію.

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Стрілець

Вам настав час повірити в себе. Відкидайте подалі лінь, сонливість, апатію і починайте діяти. Зрушення з мертвої точки одразу дасть свої плоди.

Козеріг

Козерога сьогодні сміливо можуть взятися за втілення непростої справи. Ви матимете всі карти в рукаві, щоб досягти бажаного результату.

Водолій

П'ятниця — зручний день для планування відпустки. Астрологи кажуть, що Водолії сьогодні можуть придбати квитки за дуже вигідною ціною.

Риби

Рибам варто відмовитись сьогодні від указів та наказного тону, адже на вас за таке можуть сильно образитися. Не варто нікого змушувати робити те, що ви самі спокійно можете виконати.

Нагадаємо, що згідно з китайським календарем, 2022 рік проходитиме під знаком Чорного або Синього Водяного Тигра. За східними традиціями початок нового року пов'язаний із місячним циклом, тому дата щороку змінюється. У 2022 році Тигр остаточно вступить у свої права 1 лютого.

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