«Два гарних дні для західної солідарності»: американський дипломат підбив підсумки переговорів між США та Росією

У Брюсселі на засіданні Ради НАТО — Росія великого прориву не сталося. На Європу чекають суворі випробування, але представникам вільного світу не варто втрачати оптимізму.

«Це були два добрі дні для західної солідарності», — так підсумував результати переговорів між Росією та США в інтерв'ю виданню «ГОРДОН» американський дипломат, експомічник держсекретаря США, провідний експерт Atlantic Council Деніел Фрід.

За словами дипломата, для західної солідарності це були добрі дні. США та НАТО відкинули російські загрози та вимоги, запропонувавши обговорити розумні питання безпеки. Захід у своїй позиції був послідовним.

Але напруга в Європі нікуди не ділася. Кремль може влаштувати провокацію проти Києва або спробувати залякати Європу та Україну.

Фрід зазначив, що Путін налаштований дуже агресивно. Він може відкрито ввести російські війська на територію окупованого Донбасу. Ситуація навколо кордонів України, де у великій кількості сконцентровані російські війська, може бути незмінною.

Американський дипломат підтвердив, що Кремль хотів би повернути кордони колишнього СРСР. Але цього не станеться. США та Європа не повинні жертвувати Україною або будь-ким, щоб догодити Путіну.

Глава Кремля шукає слабкість у західному світі. Його стратегія — втручатися у внутрішні справи інших держав. Так він зробив з Україною, а тепер робить те саме з фінами та шведами.

Фрід зазначив, що США та НАТО готові обговорювати справжні проблеми безпеки, такі як військова прозорість, контроль над озброєннями та можливо відновити систему безпеки в Європі. Але допустити панування Москви у Європі США та Альянс не можуть.

Альянс також відмовився виконувати вимоги Кремля щодо нерозширення НАТО на схід. І відкинув пропозицію Москви позбавити Київ перспектив на вступ до НАТО.

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