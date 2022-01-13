Дантист убив дружину на сафарі та отримав страхові виплати на п'ять мільйонів доларів

Дантист з американського штату Пенсільванія Лоуренс Рудольф вирушив на сафарі до Замбії разом зі своєю дружиною Б'янкою у жовтні 2016 року. За його словами, дружина давно мріяла полювати на леопарда. Одного дня єгеря почули постріл, який долинув з хатини, де зупинилися містер і місис Рудольф. Коли єгеря поспішили на місце дії, то знайшли труп жінки з вогнепальною раною в грудях. Чоловік заявив, що був у цей час у туалеті. І що Б'янка сама випадково застрелилася, збираючи речі для полювання. Спочатку йому вдалося не викликати підозри. Поліція Замбії ухвалила, що смерть сталася внаслідок нещасного випадку. І дозволила зубному лікареві, який швидко кремував тіло покійної, повернутися до США.

Проте, як пише видання Daily Mail, через деякий час стало відомо, що доктор Рудольф отримав виплати за смерть дружини на загальну суму понад 4,8 мільйона доларів у семи страхових компаніях. Причому страховки було оформлено за кілька місяців до поїздки в Африку.

Співробітники ФБР провели ретельне розслідування, в ході якого дійшли висновку, що Лоуренс убив дружину — матір двох його дорослих дітей, з якою прожив у шлюбі 34 роки. Виявилося, що він давно зраджував її. І подруга поставила коханцю ультиматум — кинути Б'янку. Проте розлучення подружжя не бажало. За словами друзів, Лоуренс боявся втратити гроші, а Б'янка була католичкою, яка шанувала святість шлюбу.

67-річний Рудольф був заарештований у грудні. Йому належить постати перед судом. Сам він заперечує всі звинувачення, стверджуючи, що вони були сфабриковані ФБР.

Раніше «ФАКТИ» писали — Батька, який викинув двох дітей з 15-го поверху, та його коханку-підбурювачку засудили до страти.

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