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Найдовший шлюб в історії Британії: 100-річна дружина та 102-річний чоловік відзначили 81-у річницю весілля

14:00 13 січня 2022
Рон та Джойс

Подружня пара з британського графства Бакінгемшир відзначила 81-у річницю від дня свого весілля. Як пише видання Daily Mail, це найдовший шлюб в історії країни.

102-річний Рон Бонд та його 100-річна дружина Джойс, які одружилися у січні 1941 року, закохавшись з першого погляду, зараз разом проживають у комплексі для людей похилого віку. І досі кохають одне одного. Хоча, як каже подружжя, після весілля друзі думали, що їхнє сімейне життя буде коротким.

У Рона і Джойс є син і дочка, а також вже є праправнуки. Секретом свого тривалого союзу британці називають здатність йти на компроміси та турботу один про одного. За словами Джойс, у їхніх стосунках ніхто не панує — обидва вміють брати та віддавати.

Торік із 80-річчям весілля Бондів привітала королева Єлизавета II, яка надіслала їм листа.

Раніше, як писали «ФАКТИ», у Китаї у віці 135 років померла «найстаріша жінка в історії людства».

Фото Daily Mail/ExtraCare

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