Мережу розчулило відео, зняте у Національному парку Серенгеті в Танзанії. Левиця «усиновила» дитинча антилопи гну, що осиротіло. На кадрах вони разом мирно йдуть по савані. І малюк явно вважає левицю мамою, намагаючись триматися до неї якомога ближче.

За словами Паскаля Шелутете, представника Управління національних парків Танзанії, така поведінка левиці дуже незвичайна, але її материнський інстинкт, мабуть, подолав природний інстинкт хижака. Шелутете назвав це «виявом любові».

«Як це зворушливо!», — писали у коментарях.

Як пише видання Daily Mail, левиця супроводила маленьку антилопу в безпечне місце — де вона могла возз'єднатися зі своїм стадом.

Wilderbeast ходить під Lioness на Національний парк Serengeti in Tanzania. This is possible when maternal instinct overides predatory instincts @TTBTanzania pic.twitter.com/31gWFfDOIs — Tanzania Embassy in China (@TZEmbassyCN) January 11, 2022

Раніше «ФАКТИ» писали — «Обіймашки» величезної левиці з людиною, яка врятувала і виростила її, зворушили мережу (відео).

Фото Pixabay

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