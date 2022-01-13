27.66 / 27.90 31.48 / 31.90
Київ: -5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Левиця «усиновила» дитинча антилопи — відео розчулило мережу

11:26 13 січня 2022
Левиця

Мережу розчулило відео, зняте у Національному парку Серенгеті в Танзанії. Левиця «усиновила» дитинча антилопи гну, що осиротіло. На кадрах вони разом мирно йдуть по савані. І малюк явно вважає левицю мамою, намагаючись триматися до неї якомога ближче.

За словами Паскаля Шелутете, представника Управління національних парків Танзанії, така поведінка левиці дуже незвичайна, але її материнський інстинкт, мабуть, подолав природний інстинкт хижака. Шелутете назвав це «виявом любові».

«Як це зворушливо!», — писали у коментарях.

Як пише видання Daily Mail, левиця супроводила маленьку антилопу в безпечне місце — де вона могла возз'єднатися зі своїм стадом.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Обіймашки» величезної левиці з людиною, яка врятувала і виростила її, зворушили мережу (відео).

Фото Pixabay

553

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пиріг

Бісквіт, який виходить завжди: покроковий рецепт ідеального десерту

Допомога від держави

Гроші можна буде не повертати: у Кабміні розповіли, хто може отримати від держави допомогу у 97,5 тис. гривень

Старий Новий рік

Як красиво привітати зі Старим Новим роком: найкращі щедрівки

пенсія

Маленька пенсія за великого трудового стажу: українцям пояснили, чому так буває

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.