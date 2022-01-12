Новорічний жах: натовп хлопців насилував дівчат прямо на центральній площі Мілана

У середу, 12 січня, провідні західні ЗМІ повідомили про шокуючі події, що відбулися у новорічну ніч у центрі Мілана. Під час масового святкування на знаменитій площі Пьяцца-дель-Дуомо (відома також як Соборна площа) щонайменше дев'ять дівчат стали жертвами сексуального насильства. На них напала група молодих людей, вік яких варіюється від 15 до 21 року.

Ось як усе відбувалося. 19-річну дівчину, яка прийшла на площу із подругою, група хлопців оточила близько 01:30. Подруга змогла втекти. А дівчина, яка зазнала нападу, пережила страшну та принизливу хвилину. Її били, лапали, рвали на ній одяг. Їй пощастило — подруга встигла покликати людей на поміч.

Двох студенток з Німеччини ті самі негідники спробували зґвалтувати прямо біля огорожі площі. Одна з дівчат розповіла, що нападників було понад 10. «Вони почали нас лапати. Ми хотіли втекти, але їх було дуже багато», — розповіла дівчина. Німки кричали, намагалися вирватися, але їх ніхто не чув через гучну музику і шум феєрверків.

Напад на студенток випадково потрапив до об'єктиву камери смартфона одного з учасників новорічного гуляння. Зняте ним відео тепер стало доказом у поліцейському розслідуванні. Запис повністю підтверджує слова дівчат.

До речі, одна з німок стверджує, що на площі були присутні патрульні, але від них було мало толку. Коли дівчата звернулися до поліцейських за допомогою, ті не змогли їх зрозуміти — патрульні не знали ані німецької, ані англійської.

Деяким із жертв було завдано тяжких тілесних ушкоджень. Дівчат пограбували.

Поліція втрутилася в те, що відбувається на площі, надто пізно

Наразі поліція проводить рейди в Мілані та Турині, оскільки є інформація, що кілька членів банди проживають там. Слідчі вважають, що жертв на П'яцца-дель-Дуомо було більше, проте не всі дівчата заявили про напади.

Особи підозрюваних встановили за допомогою камер зовнішнього спостереження та аматорського відео, яке вже згадувалося. Є ще слова свідків.

Усі підозрювані є вихідцями із країн Північної Африки. Вони або іммігранти, або громадяни Італії. Поліція задіяла всі свої сили для затримання членів банди.

Ця історія нагадала європейцям про те, що відбувалося у новорічну ніч у Кельні шість років тому. Тоді на площі біля знаменитого Кельнського собору десятки місцевих мешканок стали жертвами зґвалтувань та побиття. На них нападали мігранти з країн Близького Сходу та Північної Африки. За деякими даними, у нападах брали участь близько тисячі чоловіків різного віку. Вони розбилися на великі групи. Жертв вибирали без розбору. Деяких жінок відтісняли від їхніх друзів. Нещасні виявлялися всередині щільного кола ґвалтівників.

Новорічний жах у Кельні дав поштовх масовим обуренням, що охопили Німеччину. Від уряду Ангели Меркель вимагали негайно закрити кордони для мігрантів, а тих, хто вже прибув до країни, депортувати. Хвиля невдоволення та страху допомогла популістам досягти успіху на виборах до місцевих органів влади, Бундестагу, а також Європарламенту.

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