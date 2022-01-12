Борис Джонсон вибачився за вечірку у розпал локдауну

Прем'єр-міністр Британії, виступаючи у палаті громад, зізнався, що брав участь у вечірці, що відбулася в саду його резиденції на Даунінг-стріт 10 у травні 2020 року — у розпал локдауну. Як повідомляє Daily Mail, у заході взяли участь близько 40 осіб. У той час, як очолюваний Джонсоном уряд Британії заборонив проводити масові заходи та дозволив приймати в гостях лише одну людину.

За словами прем'єра, він зайшов на вечірку на 25 хвилин, тому що хотів «подякувати співробітникам уряду». І вважав це частиною своєї роботи, а не розвагою. Тож, на його думку, він «технічно» не порушував правила.

Джонсон сказав, що тепер шкодує про це, розуміє «лють» громадськості та бере на себе відповідальність.

Багато хто вимагає, щоб Джонсон пішов у відставку. Раніше повідомлялося, що поліція може розпочати розслідування проти учасників вечірки, які порушили правила.

Про те, що Джонсон був присутній на вечірці попри обмеження, повідомила низка ЗМІ, у розпорядження яких потрапили фотографії, на яких були Джонсон та його дружина (а тоді ще наречена) Керрі. До того ж журналісти опублікували електронний лист-запрошення, який надсилав співробітникам особистий секретар Джонсона Мартін Рейнолдс. Тема листа була: «Випивка із соціальною дистанцією!». У ньому гостей запрошували приносити випивку з собою.

Раніше «ФАКТИ» писали — У Бориса Джонсона народилася сьома дитина.

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