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У Канаді для невакцинованих громадян запровадять податок у розмірі щонайменше 100 доларів

14:00 12 січня 2022
Щеплення

Влада канадської провінції Квебек має намір запровадити податок для тих, хто відмовляється вакцинуватися від коронавірусу без поважних медичних причин. Як повідомляє видання Daily Mail, сума, яку мають намір стягувати з нещеплених громадян, становитиме не менше 100 канадських доларів (близько 80 американських).

«Вакцина — це ключ до боротьби з вірусом», — заявив прем'єр-міністр Квебека Франсуа Лего. Він зазначив, що у провінції близько 10 відсотків населення досі не щеплено.

У Греції з середини січня запроваджують штрафи у розмірі 100 євро на місяць для людей від 60 років, які досі не зробили бодай одного щеплення від ковіду. В Австрії нещодавно заявили, що для тих, хто нехтуватиме обов'язковою вакцинацією, яка оголошена з лютого, штраф складе 3600 євро. А в Італії невакциновані жителі віком 50 років й старші з середини лютого мають виплатити штраф до 1600 євро, якщо з'являться на своєму робочому місці.

Раніше «ФАКТИ» писали — У Чехії та Бельгії пройшли масові акції протесту проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу.

Фото Pixabay

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