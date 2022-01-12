Несподіваний візит: Папа Римський відвідав магазин музичних дисків (відео)

Папа Римський Франциск, який нещодавно заявив, що «гріхи плоті» не такі вже й серйозні, зробив несподіваний візит. Як повідомляє Reuters, 85-річний понтифік залишив Ватикан і відвідав магазин музичних дисків у центрі Риму. Главу католицької церкви зняли на відео, коли він виходив із магазину та сідав у машину. Замість належного за протоколом броньованого автомобіля, це був простий білий Fiat 500.

Власниця магазину на ім'я Летиція, її дочка та зять — давні друзі Франциска. Вони познайомилися ще задовго до його обрання на папський престол — у 2001 році, коли він був архієпископом Буенос-Айреса, кардиналом Хорхе Маріо Бергольйо. Він був клієнтом магазину під час своїх візитів до Риму у справах церкви, коли зупинявся у резиденції неподалік.

Його Святість — великий шанувальник класичної музики. І іноді купує аудіозаписи. Цього разу господарі подарували йому один із CD-дисків. Відомо, що понтифік віддає перевагу Бетховену, Моцарту і Баху, а також є поціновувачем аргентинського танго.

Візит передбачався приватним. Однак після того, як відео потрапило до мережі, представник Ватикану пояснив, що Франциск вирушив до магазину, який нещодавно знову відкрився після ремонту, щоб благословити його. І провів там трохи більше ніж десять хвилин.

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