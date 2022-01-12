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Перша леді Франції Бріжит Макрон отримала анонімний дзвінок про те, що її чоловік у коханця

10:01 12 січня 2022
Бріжит та Еммануель Макрон

Після того, як стало відомо, що перша леді Франції Бріжит Макрон має намір подати до суду на розповсюджувача чуток про те, що вона нібито народилася чоловіком і змінила стать, з'явилася інформація, що дружина французького президента Еммануеля Макрона отримала анонімний дзвінок, який її вкрай засмутив.

Як повідомляє видання Daily Mail, хтось зумів додзвонитися до 68-річної мадам Макрон, попри те, що її особистий телефон пройшов перевірку безпеки на найвищому рівні, та повідомив, що її 44-річний чоловік проводить час з коханцем-геєм. Це стверджується у новому документальному фільмі, який вийшов на телеканалі BFM. «Я знаю, що ваш чоловік прямо зараз з чоловіком», — сказав невідомий абонент. Про це повідомив коментатор Ніколя Прізетт. Сенатор Франсуа Патріа, член партії Макрон En Marche, підтвердив, що Бріжит була вбита цим дзвінком. Вона сказала своїм друзям: «Ви розумієте, що вони сміють говорити? Нас не помилують. Я була засмучена і вражена, почувши це, але ми рухатимемося далі» .

24-річна різниця у віці між подружжям Макронів завжди була предметом обговорення. Вони розпочали свої стосунки, коли Еммануель був 16-річним школярем, а заміжня Бріжит — його вчителькою.

Раніше «ФАКТИ» писали — Дружину Зеленського вразила «м'яка сила» першої леді Франції.

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