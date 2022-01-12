Перша леді Франції Бріжит Макрон отримала анонімний дзвінок про те, що її чоловік у коханця

Після того, як стало відомо, що перша леді Франції Бріжит Макрон має намір подати до суду на розповсюджувача чуток про те, що вона нібито народилася чоловіком і змінила стать, з'явилася інформація, що дружина французького президента Еммануеля Макрона отримала анонімний дзвінок, який її вкрай засмутив.

Як повідомляє видання Daily Mail, хтось зумів додзвонитися до 68-річної мадам Макрон, попри те, що її особистий телефон пройшов перевірку безпеки на найвищому рівні, та повідомив, що її 44-річний чоловік проводить час з коханцем-геєм. Це стверджується у новому документальному фільмі, який вийшов на телеканалі BFM. «Я знаю, що ваш чоловік прямо зараз з чоловіком», — сказав невідомий абонент. Про це повідомив коментатор Ніколя Прізетт. Сенатор Франсуа Патріа, член партії Макрон En Marche, підтвердив, що Бріжит була вбита цим дзвінком. Вона сказала своїм друзям: «Ви розумієте, що вони сміють говорити? Нас не помилують. Я була засмучена і вражена, почувши це, але ми рухатимемося далі» .

24-річна різниця у віці між подружжям Макронів завжди була предметом обговорення. Вони розпочали свої стосунки, коли Еммануель був 16-річним школярем, а заміжня Бріжит — його вчителькою.

Раніше «ФАКТИ» писали — Дружину Зеленського вразила «м'яка сила» першої леді Франції.

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