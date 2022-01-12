Глава європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге, який раніше сказав, що введення обов'язкової вакцинації має бути «абсолютно крайнім заходом», заявив, що за прогнозами експертів більш ніж половина Європи заразиться варіантом коронавірусу «Омікрон» протягом найближчих шести-восьми тижнів.

«Зараз варіант „Омікрон“ є новою приливною хвилею із заходу на схід, що пронеслася регіоном на вершині хвилі „Дельти“, з якою всі країни боролися до кінця 2021 року», — сказав доктор Клюге.

Як повідомляє Бі-бі-сі, в перший тиждень 2022 року в Європі було зареєстровано понад 7 мільйонів нових випадків захворювання на ковід. За два тижні кількість заражених зросла більш ніж удвічі.

Тим часом у США 10 січня повідомили про 1,35 мільйона нових випадків зараження коронавірусом. Це найвищий щоденний показник у світі. Попередній рекорд, 1,03 мільйонів випадків зараження, було зареєстровано тут 3 січня. Кількість пацієнтів, які потрапили з ковідом до лікарні, також досягла рекордно високого рівня, збільшившись удвічі за три тижні.

Результати недавніх досліджень показали, що «Омікрон» з меншою ймовірністю може призвести до серйозного захворювання, ніж попередні варіанти Covid. Але він дуже заразний і може вразити людей навіть якщо вони повністю вакциновані.

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