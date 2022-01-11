Росія переміщує військові вертольоти та розпочала навчання поблизу кордону з Україною

Росія, як і обіцяла, почала військові навчання в областях, що межують з Україною. Особовий склад та техніка стягуються у тому числі на полігони у Білгородську та Брянську області. Російські ЗМІ згадують про участь у навчаннях трьох тисяч військовослужбовців та 300 одиниць військової техніки.

Як стверджує російське Міноборони, на навчаннях екіпажі танків Т-72Б3 та БМП-2 вчитимуться вражати техніку та живу силу умовного супротивника на відстані 1200 метрів.

Видання The New York Times заявило, що поки що чисельність російських військових у безпосередній близькості від українського кордону залишається стабільною — 100 тис. осіб, але може досягти 175 тисяч. Крім того, помічено розміщення біля кордону військових гелікоптерів, штурмової авіації. Джерела видання вважають, що новий виток російської агресії трохи відкладається, доки погодні умови будуть сприятливими для переміщення важкої військової техніки.

У Білому домі кажуть, що не оминули увагою той факт, що Росія нарощує військову міць біля кордонів з Україною. У свою чергу, заступник глави МЗС України Еміне Джапарова в інтерв'ю британському ITV поділилася думкою з приводу нового вторгнення Росії. «Ми вже не та країна, щоб була у 2014 році. Українська армія кардинально змінилася. Якщо буде вторгнення, ми відповімо всіма можливими способами… Основна ідея російської політики полягає в тому, щоб зберегти контроль над радянськими країнами. Але холодна війна закінчилася», — додала Джапарова.

Фото архів mil.ru

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