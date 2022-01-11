У віці восьми років помер щур, нагороджений медаллю за героїзм

У віці восьми років помер гігантський гамбійський сумчастий щур на прізвисько Магава, який у 2020 році був нагороджений за героїзм золотою медаллю PDSA. Ця нагорода еквівалентна найвищій нагороді Великобританії та країн Співдружності — Георгіївському хресту, тільки стосовно тварин.

Як повідомляє видання Daily Mail, кар'єра Магави тривала п'ять років. Він спокійно помер від старості. Як заявили його опікуни, «велику частину минулого тижня він грав зі своїм звичайним ентузіазмом», але потім «почав сповільнюватися» і став менше цікавитися їжею.

Спеціально натренований щур-сапер виявив 71 міну та 28 снарядів, що не розірвалися. Тим самим він врятував сотні людських життів.

Магава був здатний обшукати територію розміром з тенісний корт лише за пів години — тоді як людині з металодетектором знадобилося б для цього до чотирьох днів. Винюхуючи міни, щур реагував на хімічні речовини, що містяться в них, а не просто на шматки металу — це дозволяло йому економити час.

Загалом за свою кар'єру Магава очистив територію площею понад 141 тисячу квадратних метрів. Більшість роботи було виконано ним у Камбожді.

Магава став першим щуром в історії вручення медалей благодійної ветеринарної організації PDSA People's Dispensary for Sick Animals. Найчастіше цієї честі вшановувалися собаки. Нагорода була заснована у 1943 році.

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