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У Дубаї виставили на продаж шарф із золота за 140 тисяч доларів

16:03 11 січня 2022
Золотий шарф

У Дубаї один з ювелірів створив та виставив на продаж шарф із чистого золота. Як повідомляє видання Metro, вартість дорогоцінного аксесуара — 100 тисяч фунтів стерлінгів (майже 140 тисяч доларів).

Власник магазину Абу вважає, що це не так вже й багато — зате річ унікальна. Проте користувачів мережі не надто вразив товар з такою захмарною ціною. «Ціна та цінність один одному не відповідають», «Це золото виглядає позбавленим смаку», — писали коментатори.

Раніше «ФАКТИ» писали — У Нідерландах представили бургер вартістю шість тисяч доларів.

Фото BBC

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