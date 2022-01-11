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У Польщі назвали РФ «серійним ґвалтівником» й обіцяли «дати по яйцях» за спроби «опікати» Східну Європу

12:19 11 січня 2022
Радіслав Сікорський

Росія не лише продовжує підтримувати напругу на кордонах з Україною, а й намагається просувати свої інтереси в європейських країнах, натякаючи на продовження політики колишнього СРСР щодо блоку Варшавського договору.

Колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який зараз є депутатом Європарламенту, вирішив відповісти на вимоги Росії поширити свою «опіку» на території країн, що колись входили до «зони впливу» СРСР.

Після того, як у Twitter посольство РФ у Великій Британії опублікувало думку Лаврова про те, що «НАТО стало чисто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, що осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору та Радянського Союзу», Сікорський написав:

«Уясни собі, російське посольство, раз і назавжди, зрозумілою тобі мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по яйцях».

Нагадаємо, зараз у Європі відбувається низка зустрічей між представниками США, НАТО та РФ, необхідність яких була викликана скупченням російських військ на кордоні України. Кремль висунув США вимоги не розширювати НАТО на схід та не розміщувати озброєння у країнах Східної Європи та в Україні. Москва наполягає на юридичному закріпленні своїх вимог. США на переговорах заявили, що відкриті до встановлення взаємних обмежень щодо військових навчань та домовленості щодо розміщення ракет середньої дальності, але нікому не дозволять закрити двері НАТО для будь-якої країни.

Представник делегації РФ заявив, що США «недооцінюють серйозність того, що відбувається».

Як повідомляли «ФАКТИ», в Росії заговорили про готовність провести через Держдуму рішення про визнання так званих «ДНР» та «ЛНР».

Ексклюзивний матеріал «Байден не зачинить для України двері до НАТО на вимогу Росії. Для нього це може стати імпічментом, — політолог» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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