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Розгадана таємниця загадкової «хатинки» на Місяці — вчені здобули нові фотографії

10:03 11 січня 2022
Місяць

У грудні в мережі зробили сенсацію фотографії, зроблені китайським місяцеходом Юйту-2 («Нефритовий заєць-2»), який досліджує зворотний бік Місяця. На них було зображено загадковий об'єкт кубічної форми, який прозвали «таємничою хатинкою».

Тепер, як повідомляє видання Daily Mail, вчені отримали знімки, зроблені місяцеходом з ближчої відстані. Як і припускали експерти, «будиночок інопланетян» виявився великим валуном — і зовсім не кубічної форми, як здавалося здалеку. Щоправда, і в ньому помітили щось незвичне. Своїми контурами він нагадує кролика. Так що місячна скеля отримала назву «Нефритовий кролик». Дрібніші камені перед «кроликом» схожі на моркву. А маленький камінчик позаду — на послід.

Юйту-2, який працює на сонячній енергії, здійснив першу в історії посадку на зворотному боці Місяця 3 січня 2019 року.

Раніше «ФАКТИ» писали — На Google Maps знайшли «тінь інопланетянина», яка викликала бурхливе обговорення у мережі.

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