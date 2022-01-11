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Помер голова Європарламенту Давид Сассолі

8:27 11 січня 2022
Давид Сассолі

У віці 65 років у лікарні італійського міста Авіано помер голова Європейського парламенту — італійський політик Давид Сассолі. Як повідомляє Бі-бі-сі, 26 грудня він потрапив до лікарні з сильними порушеннями роботи імунної системи. То була його друга госпіталізація за останні місяці. У вересні Сассолі потрапив до лікарні Страсбурга у зв'язку з пневмонією. У листопаді він повернувся до виконання своїх обов'язків.

Італійського журналіста та телеведучого, члена Демократичної партії Давида Сассолі було обрано до Європарламенту у 2009 році. Посаду спікера Європарламенту він обіймав з липня 2019 року. 30 квітня 2021 року МЗС Росії ввело санкції проти Сассолі, заборонивши йому в'їзд до країни — у відповідь на санкції, введені ЄС щодо Москви після отруєння Олексія Навального.

У Давида Сассолі залишилися дружина та двоє дітей.

Раніше «ФАКТИ» писали, що від коронавірусу помер ексмер Києва Олександр Омельченко.

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