Найшвидше розлучення 2022 року: в Іраку пара розлучилася прямо під час весілля через пісню
У столиці Іраку Багдаді зареєстровано найшвидше розлучення у 2022 році. Причиною розірвання шлюбу стала пісня, пише Gulf News.
Річ у тому, що наречена виконала для коханого пісню сирійської співачки Ламіс Кан під назвою Mesaytara, що перекладається як «я доміную». А розповідає вона про верховенство жінки у стосунках.
Чоловік признав виконання пісні провокаційним, це викликало сварку, а слідом за нею голова сім'ї, що ще не відбувся, заявив, що подає на розлучення.
Видання повідомляє, що це не перший раз, коли пісня Mesaytara призводить до розставання — торік йорданець розлучився з дружиною під час весілля після того, як вона увімкнула цей трек.
Mesaytara — відома пісня популярної сирійської співачки Ламіс Кан. Офіційний кліп, викладений на YouTube, переглянули понад 107 млн разів.
Нагадаємо, бразильська модель Кріс Галера, яка вийшла заміж за саму себе, за два місяці подала на розлучення.
Раніше «ФАКТИ» писали про весілля 40-річної спадкоємиці готельної імперії Hilton Періс Хілтон, яка тривала три дні. Наречена змінила близько 10 розкішних нарядів.
Фото: https://ua.depositphotos.com377
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