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Найшвидше розлучення 2022 року: в Іраку пара розлучилася прямо під час весілля через пісню

20:15 10 січня 2022
букет та туфлі

У столиці Іраку Багдаді зареєстровано найшвидше розлучення у 2022 році. Причиною розірвання шлюбу стала пісня, пише Gulf News.

Річ у тому, що наречена виконала для коханого пісню сирійської співачки Ламіс Кан під назвою Mesaytara, що перекладається як «я доміную». А розповідає вона про верховенство жінки у стосунках.

Чоловік признав виконання пісні провокаційним, це викликало сварку, а слідом за нею голова сім'ї, що ще не відбувся, заявив, що подає на розлучення.

Видання повідомляє, що це не перший раз, коли пісня Mesaytara призводить до розставання — торік йорданець розлучився з дружиною під час весілля після того, як вона увімкнула цей трек.

Mesaytara — відома пісня популярної сирійської співачки Ламіс Кан. Офіційний кліп, викладений на YouTube, переглянули понад 107 млн ​​разів.

Нагадаємо, бразильська модель Кріс Галера, яка вийшла заміж за саму себе, за два місяці подала на розлучення.

Раніше «ФАКТИ» писали про весілля 40-річної спадкоємиці готельної імперії Hilton Періс Хілтон, яка тривала три дні. Наречена змінила близько 10 розкішних нарядів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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