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Букінгемський палац оголосив конкурс на рецепт найкращого пудингу, який буде названо на честь королеви Єлизавети

13:51 10 січня 2022
Королева Єлизавета

Букінгемський палац оголосив конкурс на рецепт найкращого нового пудингу. Із запропонованих рецептів відберуть п'ять фіналістів. Пудінг-переможець буде названо на честь 95-річної королеви Єлизавети ІІ.

Як повідомляє видання People, у конкурсі, який присвячений до Платинового ювілею Її Величності, запрошуються взяти участь кулінари у віці, починаючи від восьми років. До складу журі увійдуть шеф-кухар Букінгемського палацу Марк Фланаган, а також ведучі популярних кулінарних телешоу Моніка Галетті та Мері Беррі. Творець пудингу стане почесним гостем на святкуванні.

6 лютого Єлизавета II першою з усіх британських монархів відзначить Платиновий ювілей — 70-річчя від дня сходження на престол. Вона зайняла трон у віці двадцяти п'яти років, після смерті свого батька — короля Георга VI. Свята триватимуть аж до червня 2022 року.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королева Єлизавета заборонила принцам Вільяму та Гаррі розлучатися з дружинами.

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