Букінгемський палац оголосив конкурс на рецепт найкращого пудингу, який буде названо на честь королеви Єлизавети

Букінгемський палац оголосив конкурс на рецепт найкращого нового пудингу. Із запропонованих рецептів відберуть п'ять фіналістів. Пудінг-переможець буде названо на честь 95-річної королеви Єлизавети ІІ.

Як повідомляє видання People, у конкурсі, який присвячений до Платинового ювілею Її Величності, запрошуються взяти участь кулінари у віці, починаючи від восьми років. До складу журі увійдуть шеф-кухар Букінгемського палацу Марк Фланаган, а також ведучі популярних кулінарних телешоу Моніка Галетті та Мері Беррі. Творець пудингу стане почесним гостем на святкуванні.

6 лютого Єлизавета II першою з усіх британських монархів відзначить Платиновий ювілей — 70-річчя від дня сходження на престол. Вона зайняла трон у віці двадцяти п'яти років, після смерті свого батька — короля Георга VI. Свята триватимуть аж до червня 2022 року.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королева Єлизавета заборонила принцам Вільяму та Гаррі розлучатися з дружинами.

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