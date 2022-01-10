У Британії знайдено найбільший скелет іхтіозавра

Вдалині від моря, в природному заповіднику Ратленд-Вотер недалеко від британського міста Лестер, було виявлено скелет іхтіозавра, що відмінно зберігся.

Як повідомляє видання The Sun, знахідці близько 180 мільйонів років. Довжина скелета доісторичного «морського дракона» — майже 10 метрів. Лише сам його череп важить близько тонни. Це найбільша скам'янілість такого роду, знайдена на території Великобританії.

Раніше «ФАКТИ» писали — Шестирічний хлопчик на прогулянці з сім'єю знайшов гігантський зуб мастодонта віком 12 тисяч років.

Фото The Sun

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