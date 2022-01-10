Президент Туркменістану розпорядився загасити «Браму пекла», яка палає вже півстоліття

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов розпорядився знайти світових експертів, які здатні нарешті загасити пожежу у гігантському кратері природного газу Дарваза, відомому як «Брама пекла». Кратер, що знаходиться посеред пустелі Каракуми, палає вже півстоліття — з 1971 року.

Як повідомляє Daily Mail, за словами президента, пожежа в кратері «негативно впливає як на навколишнє середовище, так і на здоров'я людей, які живуть поблизу». І що країна втрачає «цінні природні ресурси», які б могли приносити прибуток.

«Ми створюємо — і будемо створювати — всі необхідні умови для освоєння колосальних вуглеводневих ресурсів нашої незалежної Батьківщини, на користь нашого народу «, — сказав він.

«Брама пекла» відкрилася після того, як радянські геологи пробурили свердловину на місці скупчення газу. Це спричинило обвал. Верхні шари ґрунту провалилися у підземну печеру, відкривши велику дірку, наповнену газом. Геологи вирішили підпалити газ, вважаючи, що згодом вогонь згасне сам собою. Проте запасів газу виявилося достатньо, щоб він продовжував горіти досі. Ширина кратера — 70 метрів, а його глибина — 20.

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