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Немовля, що загубилося в аеропорту Кабула при евакуації, знайшлося через п'ять місяців

16:02 10 січня 2022
Сохаїл

Афганський хлопчик Сохаїл Ахмаді, який загубився в аеропорту Кабула під час масової евакуації, возз'єднався зі своєю сім'єю через п'ять місяців.

Як повідомляє Sky News, батьки втратили двомісячного Сохаїла 19 серпня 2021 року, коли тисячі людей намагалися залишити країну після приходу до влади талібів. На вході в аеропорт була тиснява. Батьки Сохаїла, Сурая та Мірза Алі Ахмаді, вирішили передати свою молодшу дитину через паркан американському військовому, щоб малюк не постраждав. Проте, коли подружжя через пів години пройшло на територію аеропорту, вони не змогли знайти сина.

Після невдалих пошуків Мірза Алі Ахмаді, який працював охоронцем у посольстві США в Кабулі, його дружина і четверо старших дітей відлетіли з Афганістану до Катару, а звідти — до США. Вони оселилися у штаті Мічиган. Але не залишили спроб розшукати Сохаїла.

Виявилося, що хлопчика підібрав в аеропорту та вирішив усиновити кабульський таксист Хамід Сафі. За його словами, дитина лежала на землі та плакала, а поряд з нею нікого не було. Він приніс його додому, назвавши Мохаммадом. Хамід має трьох дочок, але він давно мріяв про сина.

Про місцезнаходження хлопчика повідомив сусід Хаміда, який прочитав про пошуки дитини в газетах. Коли стало відомо, що Сохаїл живе в сім'ї Сафі, дідусь хлопчика Мохаммад Касем Разаві, який мешкає в провінції Бадахшан, вирушив у Кабул, щоб забрати онука. Проте Хамід відмовився віддавати дитину.

Переговори тривали сім тижнів. У справу втрутилася поліція Талібану, яка тимчасово заарештувала Сафі. Зрештою, сім'ям вдалося домовитись. Передаючи дитину, Хамід і його дружина плакали. Вони отримали від сім'ї хлопчика 100 тисяч афгані (близько 960 доларів) — щоб покрити витрати на п'ятимісячне утримання дитини.

Незабаром Сохаїла збираються переправити до США до батьків.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Багато хто не сподівався, що їм вдасться врятуватися»: The New York Times про неймовірну операцію українських спецслужб в Афганістані.

Фото Sky News

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