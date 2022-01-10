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Оголошений терористом музикант із Киргизстану повертається на батьківщину

8:24 10 січня 2022
Вікрам Рузахунов

Громадянин Киргизстану, музикант Вікрам Рузахунов, якого затримали у Казахстані та оголосили терористом, звільнений і повертається на батьківщину.

Про це повідомляє видання «Вечірній Бішкек» із посиланням на власні джерела.

Раніше ЗМІ оприлюднили кадри, на яких побитий чоловік зізнається, що приїхав з Киргизстану до Казахстану для участі у масових протестах за гроші. Його ім'я не вказувалося, проте співгромадяни впізнали популярного джазового музиканта та піаніста Вікрама Рузахунова.

Видання зазначає, що голова Держкомітету національної безпеки Киргизстану Камчібек Ташієв заявив, що музикант — порядна людина і не брав участі у жодних заворушеннях: «Інформація від держтелеканалу Казахстану неправильна. Сусідам треба міняти риторику розслідування. Звинувачувати наших громадян у тероризмі — неправильно».

Деякі ЗМІ повідомляють, що Мін'юст Киргизстану попросив Генпрокуратуру порушити кримінальну справу щодо тортур джазового піаніста.

Нагадаємо, що напередодні в Україну повернулися 33 українці, які раніше не могли вилетіти з Казахстану. Станом на 9 січня у Алмати, де аеропорт закрито на невизначений термін, залишалося 116 українців. Рейси із Нур-Султана заплановані на 13 та 16 січня.

Фото із сайту https://www.vb.kg

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