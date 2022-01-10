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У Чехії та Бельгії відбулися масові акції протесту проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу

8:25 10 січня 2022
Протести у Празі

У Чехії та Бельгії пройшли масові акції протесту проти обмежувальних заходів та запровадження обов'язкової вакцинації населення від коронавірусу. Як повідомляє DW, у Брюсселі близько п'яти тисяч людей пройшли вулицями, скандуючи: «Свобода, свобода!». Демонстранти в основному були незадоволені вимогою пред'являти паспорти вакцинації при вході до ресторанів, барів та на культурні заходи. На цей раз демонстрація пройшла мирно. Попередні протести неодноразово переростали у зіткнення з поліцією.

У Празі в акції взяли участь близько чотирьох тисяч людей. Близько 2000 людей зібралися на мітинг у другому за величиною місті країни Брно.

Попередній уряд Чехії на початку грудня ухвалив рішення про запровадження обов'язкової вакцинації проти COVID-19 для всіх громадян старше 60 років, а також для представників деяких професій. Воно має набути чинності у березні. Однак новий уряд під керівництвом Петра Фіали ще не ухвалив остаточного рішення щодо цього.

Вуличні протести пройшли також у містах Німеччини та Австрії.

Раніше «ФАКТИ» писали — Чехія змінила правила в'їзду для українців, навіть щеплених двома дозами вакцини: що вимагають від туристів.

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