Не намагався врятувати: батька дворічної дівчинки, яка потонула в машині, що впала в річку, звинуватили у вбивстві

В американському штаті Індіана смерть дворічної дівчинки Емми Світ була визнана вбивством, в якому винний батько дитини.

Як повідомляє видання Daily News, 39-річний Джеремі Світ зі своєю дочкою були єдиними пасажирами машини, яка з незрозумілих причин впала в крижану річку. Обидва вони були оголошені зниклими безвісти у листопаді цього року, у День подяки. Джеремі був врятований наступного дня — коли машину, що затонула, помітили мисливці на качок, які опинилися поблизу. Дівчинки в автомобілі не було.

Емму було знайдено мертвою 28 листопада. Її тіло виявили майже за п'ять кілометрів від автомобіля. Причиною смерті стали переохолодження та асфіксія внаслідок утоплення.

Офіс шерифа звинуватив Світа в тому, що він залишив Емму в «небезпечному оточенні» і не намагався її врятувати. «Його бездіяльність призвела до її смерті. Таким чином, причина смерті — вбивство», — написав у звіті судово-медичний патологоанатом Томас Дж. Созіо.

У поліції повідомили, що батько Емми дав суперечливі звіти про те, що сталося і як його машина опинилася в річці.

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