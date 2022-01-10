Пожежа в житловому будинку в Нью-Йорку — десятки загиблих та постраждалих

У багатоповерховому житловому будинку в нью-йоркському районі Бронкс сталася найбільш смертоносна в місті пожежа за останні 30 років. Загинули щонайменше 19 людей, у тому числі дев'ятеро дітей. Ще понад 60 постраждали. Багато хто перебуває у критичному стані. Вважають, що список жертв зростатиме.

Пожежі було присвоєно найвищу категорію. Як повідомляє ABC, на боротьбу з вогнем було кинуто понад 200 пожежників.

Причиною займання став несправний електрообігрівач у квартирі на третьому поверсі. Дим швидко поширився по всіх поверхах будівлі через те, що двері до квартири, в якій виникло загоряння, були відчинені. Багато мешканців будинку отруїлися чадним газом. Загиблих було знайдено на кожному поверсі 19-поверхової будівлі.

This morning the #FDNY made numerous rescues at a 5th alarm fire in the #Bronx which has up to now caused 40+ injuries, many of them in critical life threatening conditions. pic.twitter.com/vyIqWgB6pH — FDNY24SEVEN (@fdny24seven) January 9, 2022

Раніше «ФАКТИ» писали — В американському штаті Колорадо вирують рекордні лісові пожежі.

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