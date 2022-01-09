У Росії готуються визнати «ДНР» та «ЛНР»: законопроект уже в Держдумі

У Росії вже готові провести через Держдуму рішення про визнання «ДНР» та «ЛНР». Про це заявив російський депутат від КПРФ Казбек Тайсаєв в інтерв'ю Telegram-каналу «Донбас вирішує».

За словами Тайсаєва, проект документа про визнання вже складено, і зараз він лежить у Держдумі РФ. Вся процедура відбуватиметься за аналогією до того, як проводили «визнання» Росією Південної Осетії та Абхазії.

Російський депутат сподівається, що з остаточним рішенням не будуть тягнути, і вся процедура буде завершена «найближчим часом».

Нагадаємо, у серпні 2008 року після російської агресії в Грузії обидві палати російського парламенту склали звернення до президента РФ з проханням визнати Південну Осетію та Абхазію, і в Кремлі Дмитро Медведєв оперативно підписав відповідний указ.

Після окупації Донбасу Росія офіційно не визнавала ні «ДНР», ні «ЛНР», але активно роздавала паспорти на окупованих територіях. Щодо подальшої долі окупованих територій єдиної думки немає. Георгій Тука вважає, що Росія спробує грати свою гру та «всунути» Україні два анклави на абсолютно неприйнятних умовах. Курт Волкер попереджав, що Путін може підігріти конфлікт та визнати «ЛНР» та «ДНР».

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