Мітинг біля посольства, реакція рідних та влади: скандал із затриманням відомого джазового музиканта в Алмати набирає обертів (відео)

Набирає обертів скандал із затриманням у Казахстані відомого джазового музиканта з Киргизії Вікрама Рузахунова. Масла у вогонь підлив очільник Держкомітету національної безпеки Киргизії, звинувативши Казахстан у поширенні фейків про «киргизького терориста-найманця». У Бішкеку люди, які особисто знали Рузахунова, вийшли на мітинг до посольства Казахстану, повідомляє 24.kg.

ЗМІ Казахстану розповсюдили відео, на якому побитий Рузахунов (силовики називають його Закіром Убуровим) «зізнається», що він безробітний, а за участь у протестах отримав 200 доларів. Рідні Рузахунова впізнали його на відео та побоюються, що музиканта змусили обмовити себе. Колеги музиканта також не сумніваються, що на відео саме Вікрам, а свідчення він дає під примусом.

До мітингувальників під посольством Казахстану приєднався голова ДКНБ Камчибек Ташиєв. Він був категоричним: музикант Вікрам Рузахунов — не терорист і ніколи таким не був. «Офіційна інформація, поширена через держтелеканали Казахстану, неправильна. Сусідам треба міняти риторику розслідування», — додав Ташиєв.

Рідні Рузахунова кажуть, що музикант вилетів до Казахстану 2 січня, бо мав провести там кілька концертів. З 2 січня, якраз із початком вуличних протестів, Рузахунов перестав виходити на зв'язок.

Нагадаємо, у Казахстані протести тривають з 2 січня. Офіційно владою було заявлено про затримання майже шести тисяч людей, зокрема, значної кількості іноземців.

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