Зірку «Інтернів» загубили у Казахстані

У Казахстані на якийсь час «втратили» російського актора Іллю Гліннікова, відомого за серіалом «Інтерни» — ще 2 січня він вирушив до Казахстану в експедицію, а 7 січня перестав виходити на зв'язок.

Глінніков прибув до країни 2 числа, щоб вирушити в гори Медео, повідомляє Baza .

Там він пробув до 7 січня — того дня він останній раз розмовляв із родичами через телефон друга. Їздити до Алмати актор не планував.

У департаменті з НС Алма-Ати запевнили, що останні кілька днів актор перебував у гірському таборі, оскільки прибув із наміром підкорювати пік Талгар. Відсутність контактів із ним силовики пояснили перебоями зі зв'язком.

Вивезти Гліннікова та інших росіян, що застрягли в Казахстані, планують увечері 9 січня.

Протести в Казахстані продовжуються з 2 січня, на даний момент у Нур-Султані, Алмати, Мангістауській та Алма-Атинській областях оголошено режим надзвичайної ситуації, є жертви серед цивільних осіб. Росія та інші країни ОДКБ направили до країни свої війська для допомоги офіційній владі Казахстану.

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