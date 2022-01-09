У Бразилії на туристів обвалився шматок скелі: є загиблі, багато травмованих та зниклих безвісти (відео)

У Бразилії, яка нещодавно постраждала від повені, біля міста Капітоліу на озері Фурнаш під водоспадом частина скелі обрушилася на прогулянкові катери з туристами. Момент трагедії потрапив на відео, яке широко розійшлося у соціальних мережах, повідомляє CNN Brasil.

На записі видно, як величезна кам'яна брила під крики туристів раптово відривається від стіни каньйону і падає на човни, піднімаючи при цьому велику хвилю над озером.

Внаслідок обвалення скелі загинули щонайменше семеро людей. Ще троє — зникли безвісти, 32 дістали поранення. При цьому у дев'ятьох туристів серйозні поранення, вони перебувають у лікарні.

Обвал гірських порід, що зазнали сильної ерозії, спровокували рясні опади в регіоні. Не виключена можливість подальших руйнувань природного ландшафту. До розслідування події приєдналися ВМС країни.

Капітоліу — популярний у місцевих відпочиваючих напрямок. Неподалік міста розташовані мальовничі каньйони, у яких розвинений водний туризм.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на заході Болгарії сталася страшна ДТП. Туристичний автобус врізався в огорожу та спалахнув. Загинули щонайменше 46 людей, зокрема 12 дітей. Їхні тіла повністю згоріли.

Фото: CNN Brasil

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