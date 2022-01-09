У Казахстані за погромника видали джазового музиканта, який часто гастролює в Алмати (відео)

Влада Казахстану, де тривають акції протесту, видала за «погромника» джазового музиканта із сусідньої Киргизії Вікрама Рузахунова, який часто гастролює до Алмати. У мережі з'явилося відео допиту, на якому він визнає, що погодився виступити на мітингу за винагороду в 200 доларів США.

Йому сплатили переліт, розмістили в одній із квартир. Разом з ним були люди з Узбекистану та Таджикистану. Він сам нібито злякався та поїхав, а потім його затримали силовики.

За словами родичів Вікрама, його піддали тортурам, а нині утримують у невідомому місці. Наразі зв'язку з ним немає, тому сім'я звернулася через ЗМІ до компетентних органів Киргизстану за допомогою.

Нагадаємо, серед жертв протесту в Казахстані значаться навіть діти — 11-річна дитина була вбита випадковою кулею, а 15-річний підліток був серйозно поранений. При цьому влада країни цинічно оголосила 10 січня жалобу на згадку про загиблих.

Фото almaty.tv

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