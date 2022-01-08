Протести в Казахстані: в Алмати не замовкають сирени, аеропорт закритий

У місті Алмати у Казахстані після вуличних протестів зі стріляниною громадянам заборонили виходити з дому у темний час доби. В місті звучать сирени, а з гучномовців комендатура повідомляє, що триває «зачистка терористичних і бандитських груп». Про це повідомляє Telegram-канал Nur.kz.

Жителям наказано не залишати будинки до закінчення комендантської години (7.00 9 січня).

Аеропорт Алмати, який, як стверджувалося, взято під контроль силовиками, було закрито на невизначений термін. У самому аеропорті кажуть, що об'єкт не працюватиме щонайменше до 10 січня.

Нагадаємо, у Казахстані після масових вуличних протестів було введено надзвичайний стан, а президент Касим-Жомарт Токаєв попросив допомоги у ОДКБ (Організації договору з колективної безпеки). Росія під виглядом миротворців відправила до Казахстану військових, які брали участь у бойових діях в Україні. Політичні аналітики вважають, що де-факто поява в Казахстані російських військових означає передачу Кремлю частини суверенітету.

Фото nur. kz/Тelegram

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