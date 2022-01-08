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Постріл став фатальним: в Алмати від вогнепального поранення загинула дитина

14:54 8 січня 2022
Протести у Казахстані

У Казахстані продовжуються масові протести, під час яких гинуть люди. Серед жертв уже з’явилися навіть діти. Так, від вогнепального поранення загинула вже одна дитина, ще одна постраждала, повідомляє ТАСС.

Відомо, що коли батьки гуляли зі своїми дітьми, пролунав постріл, який став для 11-річного казахстанця фатальним.

Також 7 січня постраждав 15-річний підліток. Він був ушпиталений до однієї з дитячих лікарень Алмати з тяжкими вогнепальними пораненнями. Лікарі борються за його життя. Повідомляється, що підліток їхав із батьком на машині, коли їхній автомобіль розстріляли нападники.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 10 січня днем загальнонаціональної жалоби в країні за загиблими під час протестів.

Фото: ТАСС

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