Назарбаєв вперше з початку кризи у Казахстані вийшов на зв'язок

Вперше з початку масових протестів у Казахстані перший президент країни Нурсултан Назарбаєв увечері 7 січня провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Інформація з'явилася на офіційному сайті президента Білорусі.

Повідомляється, що під час розмови співрозмовники докладно обговорили стан справ у Казахстані.

Нагадаємо, Нурсултан Назарбаєв правив країною протягом 30 років, за ним офіційно закріплено статус єлбаси — першого президента та лідера нації.

Протести у Казахстані розпочалися 2 січня. Протестувальники не обмежуються економічними вимогами. Вони виступають за зміну політичного режиму та зносять пам'ятники Назарбаєву.

Офіційної реакції Назарбаєва на події країни не було. Повідомлялося лише, що він більше не очолює Раду безпеки. Місцеві ЗМІ писали, що єлбаси разом з сім'єю покинув Казахстан.

Відомо, що до Алмати прибули російські десантники. Їхнє перекидання було здійснено у рамках рішення ОДКБ.

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