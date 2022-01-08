27.38 / 27.63 30.78 / 31.22
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Назарбаєв вперше з початку кризи у Казахстані вийшов на зв'язок

10:04 8 січня 2022
Лукашенко та Назарбаєв

Вперше з початку масових протестів у Казахстані перший президент країни Нурсултан Назарбаєв увечері 7 січня провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Інформація з'явилася на офіційному сайті президента Білорусі.

Повідомляється, що під час розмови співрозмовники докладно обговорили стан справ у Казахстані.

Нагадаємо, Нурсултан Назарбаєв правив країною протягом 30 років, за ним офіційно закріплено статус єлбаси — першого президента та лідера нації.

Протести у Казахстані розпочалися 2 січня. Протестувальники не обмежуються економічними вимогами. Вони виступають за зміну політичного режиму та зносять пам'ятники Назарбаєву.

Офіційної реакції Назарбаєва на події країни не було. Повідомлялося лише, що він більше не очолює Раду безпеки. Місцеві ЗМІ писали, що єлбаси разом з сім'єю покинув Казахстан.

Відомо, що до Алмати прибули російські десантники. Їхнє перекидання було здійснено у рамках рішення ОДКБ.

836

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пиріг

Найсмачніший закусочний пиріг від Людмили Борщ: ідеальний сніданок та відмінний перекус протягом дня

Вайкуле

Пугачова та Винокур схвалили: Лайма Вайкуле показала спадкоємницю, яку приховувала багато років

Пенсія в Україні

Дожити до жовтня: у Кабміні опублікували графік підвищення пенсій у 2022 році

З огляду на святкові дні: у ПФУ розповіли, коли виплатять пенсії за січень

З огляду на святкові дні: у ПФУ розповіли, коли виплатять пенсії за січень

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.