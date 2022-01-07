Все під контролем: МВС Казахстану прозвітувало про кількість убитих «терористів»

У Казахстані влада заявляє про три тисячі затриманих учасників протестних акцій, а також 26 загиблих та 18 поранених.

Вранці президент Касим-Жомарт Токаєв на нараді Радбезу та силовиків заявив, що «конституційний порядок здебільшого відновлено у всіх регіонах» і що «місцеві органи контролюють ситуацію». Водночас він згадав про «терористів, які, як і раніше, застосовують зброю, завдають шкоди майну громадян».

«Контртерористичні акції слід продовжувати до повного знищення бойовиків» , — заявив Токаєв.

Тим часом, «База» викладає в мережу відео з Алмати, де на вулицях стріляють, а на дорозі лежать убиті люди.

Місцеві силовики стверджують, що на боці протестувальників "працювали професійні снайпери зі спеціальною зброєю". Також повідомлялося про пограбування кількох магазинів зброї в Алмати.

Росія вже відправила до Казахстану своїх "миротворців" - військових із 45-ї окремої бригади спеціального призначення ВДВ, 98-ї дивізії ВДВ та війська Центру спеціального призначення РФ «Сеніж», які, за даними розслідувачів спільноти InformNapalm, брали участь в агресії проти України як у Криму, так і на Донеччині.

Тим часом "Меш" повідомляє про перекидання додаткових сил із Росії до Казахстану.

Незалежне видання Akit стверджує, що Росія погодилася надати допомогу, висунувши конкретні умови, серед яких визнання Криму «російським», повернення російській мові статусу другої офіційної, розміщення на території країни російських військових баз, а також надання автономії для російського населення Казахстану.

Фото із сайту президента Казахстану

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