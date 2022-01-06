27.38 / 27.62 30.78 / 31.21
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Стало відомо, що Кремль зажадав від влади Казахстану за придушення акцій протесту

21:50 6 січня 2022
Путін та Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтвердив, що просив президентів країн-учасниць Організації договору з колективної безпеки (Росія, Киргизстан, Таджикистан, Білорусь і Вірменія) допомогти навести порядок в країні.

«Я зустрічався з лідерами країн-учасниць Організації. Я попросив їх допомогти Казахстану подолати цю терористичну загрозу… Я чекаю швидких кроків для забезпечення безпеки», — заявив Токаєв у зверненні, яке транслював центральний телеканал країни.

Проте незалежне видання Akit стверджує, що Росія погодилася надати допомогу, висунувши конкретні умови, серед яких визнання російської приналежності Криму, повернення російській мові статусу другої офіційної, розміщення на території країни російських військових баз, а також надання автономії для російського населення Казахстану.

Нагадаємо, Росія відправила в Казахстан у якості «миротворців» військових із 45-ї окремої бригади спеціального призначення ВДВ, 98-ї дивізії ВДВ та війська Центру спеціального призначення РФ «Сєнєж», які, за даними розслідування розвідувальної спільноти InformNapalm, раніше брали участь в агресії проти України як у Криму, так і на Донбасі.

337

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Суддівський молоток

Українцям нарахують доплату за газ за кілька років: ухвалено важливе рішення

Салат «Тайсон»

«Нереально смачний» салат «Тайсон» на Різдво та Старий Новий рік: підкорює з першої ложки

Різдво

Красиві вітання, смс та листівки з Різдвом Христовим

Пиріжки

Тісто за 5 хвилин і довго не черствіють: рецепт м'яких та смачних пиріжків

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.