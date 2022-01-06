Стало відомо, що Кремль зажадав від влади Казахстану за придушення акцій протесту

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтвердив, що просив президентів країн-учасниць Організації договору з колективної безпеки (Росія, Киргизстан, Таджикистан, Білорусь і Вірменія) допомогти навести порядок в країні.

«Я зустрічався з лідерами країн-учасниць Організації. Я попросив їх допомогти Казахстану подолати цю терористичну загрозу… Я чекаю швидких кроків для забезпечення безпеки», — заявив Токаєв у зверненні, яке транслював центральний телеканал країни.

Проте незалежне видання Akit стверджує, що Росія погодилася надати допомогу, висунувши конкретні умови, серед яких визнання російської приналежності Криму, повернення російській мові статусу другої офіційної, розміщення на території країни російських військових баз, а також надання автономії для російського населення Казахстану.

Нагадаємо, Росія відправила в Казахстан у якості «миротворців» військових із 45-ї окремої бригади спеціального призначення ВДВ, 98-ї дивізії ВДВ та війська Центру спеціального призначення РФ «Сєнєж», які, за даними розслідування розвідувальної спільноти InformNapalm, раніше брали участь в агресії проти України як у Криму, так і на Донбасі.

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