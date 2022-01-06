Іран відмовився від переговорів щодо компенсації жертвам авіакатастрофи українського «Боїнга»

Іран відмовився від переговорів щодо виплати компенсацій за збитий у 2020 році літак «Міжнародних авіаліній України», які проводила з Тегераном Міжнародна група з координації та допомоги жертвам рейсу PS752. Це стало відомо зі спільної заяви міністрів закордонних справ України, Канади, Швеції та Великої Британії.

«Міжнародна група PS752 звернулася до Ірану з пропозицією взяти на себе зобов'язання щодо вступу в переговори до 5 січня 2022 року. Але, на превеликий жаль, 27 грудня ми отримали однозначну відповідь від Ірану, в якій наголошувалося, що Іран не бачить необхідності вести переговори», — йдеться у заяві.

Також її автори нагадали, що під час першого раунду переговорів 30 липня 2020 року Іран погодився співпрацювати з Міжнародною групою.

Таким чином, дипломати дійшли висновку, що всі подальші спроби переконати Іран повернутися до переговорів будуть безплідними, тож збираються вирішувати питання «відповідно до норм міжнародного права».

Літак МАУ, що виконував рейс з Тегерана до Києва, зазнав аварії 8 січня 2020 року. Незабаром після зльоту лайнера було збито двома ракетами. Іран визнав, що ракети справді були випущені по борту, але стверджував, що це сталося «ненавмисно».

На початку 2021 Канада не погодилася з пропозицією Ірану виплатити по 150 тисяч доларів родичам жертв катастрофи. Тоді спеціальний радник прем'єр-міністра Джастіна Трюдо заявив, що Іран не може одноосібно встановлювати розмір компенсації родичам жертв аварії літака і закликав встановлювати остаточну суму відшкодування за підсумками переговорів між Іраном та п'ятьма іншими державами, громадяни яких загинули під час катастрофи.

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