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У складі організації Росія: президент Казахстану попросив очільників країн ОДКБ надати допомогу

21:38 5 січня 2022
токаєв

У Казахстані, де четвертий день продовжуються масові протести, акції непокори стали жорсткими. Протестувальники захоплюють урядові будинки, особливо ті, де можна знайти зброю. Було захоплено аеропорт, а президент Касим-Жомарт Токаєв попросив допомоги у Росії та інших партнерів з ОДКБ, повідомляє Nur.kz.

До Організації договору з колективної безпеки, до якої звернувся президент Казахстану, окрім Росії, входять Вірменія, Киргизстан, Таджикистан та Білорусь. Насамперед, Токаєв сподівається на прибуття російських силовиків та їхніх колег із Білорусі.

За словами Токаєва, аеропорт Алмати був захоплений разом з п'ятьма літаками, що знаходилися там, але стратегічний об'єкт звільнено в результаті силової операції.

Протестувальники намагалися заблокувати військові вантажівки, що прямували до аеропорту.

До захоплення аеропорту повідомлялося про пожежу у мерії Алмати. Було розграбовано банки, великі торгові центри. В Актобе також виникли силові протистояння.

Нагадаємо, внаслідок протестів було відправлено у відставку уряд Казахстану та введено надзвичайний стан.

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