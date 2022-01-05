Протести у Казахстані: Назарбаєв залишає посаду голови Радбезу, Токаєв обіцяє діяти жорстко

У Казахстані, де учасники акцій масових акцій спочатку протестували проти зростання цент на скраплений газ, і де до економічних вимог додалися політичні, колишній президент Нурсултан Назарбаєв більше не очолює Раду безпеки країни. До речі, під час мітингів протестувальники також кричали: «Шал, кет!» («Старий, йди!») на його адресу.

Тепер замість нього на чолі Ради безпеки став президент Касим-Жомарт Токаєв. У країні, де було відключено Інтернет, він заявив, що «як голова Ради безпеки» діятиме жорстко. Він, зокрема, говорив про хуліганство, про напад на правоохоронців, серед яких є поранені та загиблі, а також про пограбування магазинів.

За його словами, в Алмати «натовпи бандитських елементів б'ють військовослужбовців, знущаються з них, голими водять вулицями, застосовують насильство щодо жінок». Токаєв також заявив, що залишається в столиці і пообіцяв виступити з новими пропозиціями «щодо політичної трансформації Казахстану».

Тим часом у мережу виклали відео, як протестувальники намагаються повалити один з пам'ятників Назарбаєву. Його публікує «Раньше всех. Ну почти».

Тим часом «Сегодня» повідомляє про інформацію щодо Нурсултана Назарбаєва — він нібито готовий залишити Казахстан. Стверджується, що за останню добу вилетіло близько десяти приватних літаків у напрямку Європи. У Алмати приземлився російський борт Іл-76. Військові оглядачі припускають переправлення Кремлем російських найманців ПВК Вагнера.

Колишній президент країни після звільнення з посади очолив Раду безпеки і керувати нею довічно. На його честь також перейменовували столицю — Астану, яка стала Нур-Султаном.

Нагадаємо, що на тлі протестів було відправлено у відставку уряд Казахстану. У чотирьох регіонах, зокрема й у столиці, запровадили надзвичайний стан.

Фото з Вікіпедії

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