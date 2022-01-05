«Рай для пенсіонерів»: названі найкращі країни для життя на заслуженому відпочинку

Не у всіх країнах пенсії такі низькі, як в Україні. Так, портал Our Life Plan з'ясував, у яких країнах пенсіонерам живеться найкраще, повідомляє Express.

Так, найкраще жити на пенсії в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Австралії та Ізраїлі. У дослідженні були включені країни зі списку найщасливіших, а при складанні списку враховувалися такі фактори, як рейтинг щастя, вартість життя, середньомісячна зарплата, середньорічна температура та кількість сонячних годин на рік.

За підсумками дослідження найкращою країною для пенсіонерів стали ОАЕ. Річна температура в країні в середньому склала 27 градусів, сонце світить 3508 годин на рік — ці показники поряд з високими прожитковими мінімумами та середньомісячною зарплатою дозволили країні зайняти перше місце.

До п'ятірки найкращих країн для пенсіонерів увійшли Австралія, Ізраїль, Бахрейн та Саудівська Аравія.

З європейських країн найкращою для пенсіонерів виявилася Республіка Кіпр через високу тривалість світлового дня та середньорічну температуру в 19,6 градуса. Крім того, Кіпр відомий своїми пляжами, ресторанами, кафе та старими містами.

Десятку країн замикають Іспанія, Мальта, Колумбія та Таїланд.

Раніше «ФАКТИ» з'ясували, чи платитимуть пенсії в Україні за кілька років.

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