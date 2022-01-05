27.29 / 27.53 30.68 / 31.08
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Рай для пенсіонерів»: названі найкращі країни для життя на заслуженому відпочинку

14:11 5 січня 2022
Пенсіонери

Не у всіх країнах пенсії такі низькі, як в Україні. Так, портал Our Life Plan з'ясував, у яких країнах пенсіонерам живеться найкраще, повідомляє Express.

Так, найкраще жити на пенсії в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Австралії та Ізраїлі. У дослідженні були включені країни зі списку найщасливіших, а при складанні списку враховувалися такі фактори, як рейтинг щастя, вартість життя, середньомісячна зарплата, середньорічна температура та кількість сонячних годин на рік.

За підсумками дослідження найкращою країною для пенсіонерів стали ОАЕ. Річна температура в країні в середньому склала 27 градусів, сонце світить 3508 годин на рік — ці показники поряд з високими прожитковими мінімумами та середньомісячною зарплатою дозволили країні зайняти перше місце.

До п'ятірки найкращих країн для пенсіонерів увійшли Австралія, Ізраїль, Бахрейн та Саудівська Аравія.

З європейських країн найкращою для пенсіонерів виявилася Республіка Кіпр через високу тривалість світлового дня та середньорічну температуру в 19,6 градуса. Крім того, Кіпр відомий своїми пляжами, ресторанами, кафе та старими містами.

Десятку країн замикають Іспанія, Мальта, Колумбія та Таїланд.

Раніше «ФАКТИ» з'ясували, чи платитимуть пенсії в Україні за кілька років.

271

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Суддівський молоток

Українцям нарахують доплату за газ за кілька років: ухвалено важливе рішення

Пиріжки

Тісто за 5 хвилин і довго не черствіють: рецепт м'яких та смачних пиріжків

Салат «Ріг достатку»

«Геніальний» салат на святковий стіл від Людмили Борщ «Ріг достатку»: п'ять хвилин, і смачна страва готова

Найсмачніший салат «Різдвяний вінок»: простий рецепт святкової страви за годину

Найсмачніший салат «Різдвяний вінок»: простий рецепт святкової страви за годину

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.