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Дорожча за всю економіку Британії: Apple стала першою у світі компанією з капіталізацією понад 3 трильйони доларів

18:19 4 січня 2022
Apple

Компанія Apple, яка нещодавно представила нову лінійку продуктів, ненадовго досягла ринкової капіталізації в 3 трлн доларів (першою у світі) в ході торгів 3 січня, потім її капіталізація знову впала нижче цієї позначки, повідомляє «Медуза».

Так, Apple подолала цей бар'єр, коли вартість її акцій досягла 182,86 дол. (+3%). За підсумками сесії акції зросли на 2,5% до 182,01 дол, а ринкова капіталізація Apple склала 2,99 трлн дол — на 38%.

У четвертому кварталі 2021 року Apple показала щорічне зростання всіх категорій продуктів, при цьому виторг виріс на 29% порівняно з минулим роком.

Apple досягла ринкової капіталізації в 1 трлн дол 2 серпня 2018 року, а її оцінка досягла 2 трлн дол 19 серпня 2020 року.

Таким чином, Apple — перша публічна компанія у світі, капіталізація якої досягла рекордної позначки. 3 трлн дол — це більше, ніж обсяг усього ринку акцій Німеччини та ніж вся економіка Великої Британії.

Зазначимо також, що Microsoft коштує близько 2,5 трильйона доларів, Amazon має ринкову капіталізацію приблизно 1,75 доларів, а ринкова оцінка Google становить 2 трильйони доларів.

Про те, як розвиватимуться інформаційні технології в найближчому майбутньому читайте у матеріалі «ФАКТІВ»: «Заздрю Джеффу Безосу»: глава Google Сундар Пічаї про майбутнє Інтернету та квантові комп'ютери.

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