У США народилися двійнята з різницею у 15 хвилин, але у різні роки: як таке можливо

У Каліфорнії народилися незвичайні двійнята — хоч вони й з'явилися на світ з різницею у 15 хвилин, проте у малюка датою народження вказано 31 грудня 2021 року, а у його сестрички — 1 січня 2022 року.

У медичному центрі, як повідомляє nypost.com, визнали, що такий збіг є великою рідкістю, коли одна дитина народжується за кілька хвилин до Нового року, а друга — вже після 24:00.

Малюків назвали Альфредо та Айлін. Їхня мама каже, що була «здивована і щаслива», що дочка народилася вже у 2022 році.

Сімейна лікарка Ана Абріл Аріас назвала пологи в унікальний час «одними з тих, що найбільше запам'ятовуються у кар'єрі».

«Було дуже приємно допомогти цим малюкам благополучно прибути сюди у 2021 та 2022 роках», — сказав вона.

Невдовзі новонароджені з мамою повернуться додому, де на них чекають батько, дві сестрички та братик.

А у Чилі першу дитину, яка народилася 1 січня 2022 року в лікарні Коп'япо в регіоні Атакама на півночі країни, батьки-вболівальники назвали на честь двох футболістів — Грізман Мбаппе. Батько вибрав ім'я на честь форварда «Атлетіко» Антуана Грізманна, а мати — на честь Кіліана Мбаппе з «ПСЖ». Повне ім'я новонародженого — Грізман Мбаппе Чамбі Пакахе.

Фото з Pixabay

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