Ізраїль дозволив в'їзд українців: названо умови

З 9 січня влада Ізраїлю, що закрився на карантин в грудні, дозволить в'їзд подорожуючим з країн, віднесених до групи середнього ризику (тобто й з України). Умовою в'їзду є підтвердження вакцинації або перенесеної коронавірусної інфекції, повідомляє Reuters.

Нині Тель-Авів відносить до «жовтої» групи середнього ризику майже 200 країн і найближчим часом планує розширити цей список за рахунок Іспанії, Португалії, Франції, Канади, Південно-Африканської Республіки і Нігерії, які наразі входять до списку «червоних», тобто країн високого ризику.

Після такого розширення «жовтого» списку у «червоному» залишаться Великобританія, Угорщина, Мексика, ОАЕ, США, Танзанія, Туреччина, Швейцарія та Ефіопія. Аби в'їхати до Ізраїлю, туристам з цих країн потрібно отримувати спеціальний дозвіл.

Втім, всі іноземці, що прибуватимуть до країни, повинні бути щеплені вакциною, схваленою МОЗ Ізраїлю, а перед вильотом їм буде потрібно заповнити спеціальну інтернет-форму.

До вильоту та після прибуття до Ізраїлю проводяться об'язкові PCR-аналіз або експрес-аналіз (на антиген), а після прибуття потрібно розпочати 24-годинний карантин або ж дочекатися отримання негативного результату.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року в Ізраїлі було виявлено перший у світі випадок одночасного зараження ковідом та грипом.

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