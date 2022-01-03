«У ядерній війні не може бути переможців»: лідери США, Великобританії, Росії, Китаю та Франції оприлюднили спільну заяву

Лідери «ядерної п'ятірки» — Великобританії, Китаю, Росії, США та Франції опублікували спільну заяву про недопущення ядерної війни та гонки озброєнь.

«Ми заявляємо, що в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не має бути розв'язана», — цитує заяву ВВС .

Також у ній наголошується, що держави, які мають ядерну зброю, зобов'язані не допустити її застосування. Лідери країн-підписантів висловили свою відданість «кінцевій меті побудови світу, вільного від ядерної зброї».

«Ми маємо намір і надалі займатися пошуком двосторонніх та багатосторонніх дипломатичних підходів, щоб уникати військової конфронтації, зміцнювати стабільність та передбачуваність, підвищувати рівень взаємного розуміння і довіри та запобігати гонці озброєнь, яка нікому не принесе вигоди та стане загрозою для всіх», — йдеться у документі .

Нагадаємо, що нещодавно відбулася телефонна бесіда лідера США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним .

А у січні заплановані російсько-американські переговори у Женеві (9−10 січня), засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі (12 січня), а також зустріч сторін в ОБСЄ (13 січня).

Фото з Pixabay

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