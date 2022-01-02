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Кіпр посилює правила для туристів: що вимагають при в'їзді до країни

14:59 2 січня 2022
Туризм

Республіка Кіпр, яка раніше посилила правила в'їзду для туристів через штам «Омікрон», із січня 2022 року запроваджує нові обмеження для іноземних туристів. Їм доведеться здавати три тести на COVID-19, повідомляє Cyprus Flight Pass.

Нові правила набирають чинності з 4 січня 2022 року. Попередньо вони діятимуть до 15 січня 2022 року. Перед виїздом на Кіпр турист повинен зробити ПЛР-тест власним коштом не пізніше ніж за 48 годин до прибуття.

Другий ПЛР-тест потрібно здати одразу після прибуття на Кіпр. Третій раз необхідно зробити експрес-тест на антиген через 72 години після прибуття.

Примітно, що тести мають здавати навіть вакциновані туристи.

Як писали «ФАКТИ», раніше Чехія змінила правила в'їзду для українських громадян. З 27 грудня в країну можуть в'їхати туристи, які мають негативний результат тесту ПЛР на коронавірус. Така вимога відноситься навіть до щеплених двома дозами вакцини проти COVID-19.

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