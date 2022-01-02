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Онука королеви Єлизавети принцеса Євгенія поділилася першим фото з хрестин свого сина

10:05 2 січня 2022
Принцеса Євгенія з чоловіком Джеком

На честь настання нового року онука британської королеви принцеса Євгенія опублікувала в Instagram пост, у якому привітала всіх зі святом та поділилася серією сімейних фото. Серед них — перший знімок з хрестин її сина Августа. Хлопчика хрестили 21 листопада у Королівській каплиці всіх святих у Віндзорському парку. Одночасно з Августом, який народився 9 лютого минулого року, свого сина Лукаса (який з'явився на світ у березні) хрестила також ще одна онука королеви — Зара Тіндолл, дочка принцеси Анни.

На знімку, опублікованому Євгенією, на передньому плані вона тримає на руках Августа у мереживній хрестильній сорочці. А на задньому плані видно Зару з Лукасом. На подвійних хрестинах своїх правнуків була присутня королева Єлизавета II.

Євгенія, дочка принца Ендрю, зазначила, що минулий рік благословив їх з чоловіком первістком, але в той же час сім'я зазнала втрат. У квітні помер дід Євгенії принц Філіп. А незадовго до хрестин помер батько чоловіка принцеси Джека Бруксбенка.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королева Єлизавета заборонила принцам Вільяму та Гаррі розлучатися з дружинами.

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