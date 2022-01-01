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Запровадження плати за в'їзд до ЄС відтермінували: як це стосується українців

15:35 1 січня 2022
В&#39;їзд до ЄС

Євросоюз, одна з країн якого нещодавно змінила правила в'їзду для українців, відклав на кінець 2022 року запуск системи ETIAS, за якою подорожуючі з безвізових країн мають платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок. Це означає, що ця оплата не стане обов’язковою для громадян України до 2023 року, пише «Європейська правда» з посиланням на документи профільної агенції ЄС EU-LISA.

Після запуску та після перехідного періоду в’їзд українців до ЄС за біометричним паспортом буде можливий лише у разі попередньої реєстрації (авторизації) у новій системі. Авторизація буде платною (коштуватиме 7 євро) та діятиме 3 роки, під час яких повторна реєстрація для поїздок не потрібна.

У ЄС підкреслюють, що реєстрація не є аналогом візи, оскільки не потребує підтвердження мети в’їзду чи надання супровідних документів (підтвердження доходів, статусу тощо). Крім того, заявка не потребує відвідування візового центру, здійснюється онлайн, а у переважній більшості випадків авторизація буде надана автоматично, протягом лічених секунд або хвилин. Йдеться про заповнення анкети-опитувальника. Єврокомісія оцінює час, потрібний для першого заповнення анкети, у 20 хвилин.

Дані, надані подорожуючим, будуть звірятися із даними у базах ЄС для перевірки того, чи не перевищила особа час перебування в ЄС, чи не вчиняла злочинів на території ЄС, чи не має інших специфічних заборон на в’їзд тощо.

Як писали «ФАКТИ», Європейський Союз 5 листопада виключив Україну з так званого зеленого списку епідемічно безпечних країн та рекомендував обмежити в'їзд українських мандрівників.

Фото pixabay.com

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