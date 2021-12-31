У Лондоні королівський гвардієць збив з ніг дитину — відео набрало близько шести мільйонів переглядів

У Лондоні один із королівських гвардійців, що йшли маршем біля Тауера, збив з ніг дитину, яка опинилась у нього на шляху. І переступивши через хлопчика, продовжив свій шлях. Пригоду зняв на відео один з очевидців. Ролик був спочатку опублікований в TikTok користувачем під ніком brittoker, де швидко набрав понад 5,7 мільйона переглядів. А потім стрімко поширився рештою соцмереж.

Думки публіки розділилися. Одні дорікали гвардійцю. Інші казали, що він виконував свою роботу. До того ж перед зіткненням гвардієць вигукнув: «З дороги!».

«Черговий гвардієць попередив туристів про наближення патруля, але, на жаль, дитина несподівано вибігла перед солдатом. Той спробував переступити через нього та продовжив виконувати свої обов'язки», — повідомив, як пише видання The Guardian, представник британської армії.

За його словами, солдат пізніше повернувся і переконався, що з хлопчиком усе гаразд.

| WATCH: A kid gets trampled by the queen's guards pic.twitter.com/xzv7W8I2F5 — News For All (@NewsForAIl) December 29, 2021

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Фото Pixabay

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