Перший випадок одночасного зараження ковідом та грипом виявлено в Ізраїлі

В Ізраїлі виявили «перший у світі випадок» одночасного захворювання на коронавірус та грип. «Помісі» вірусів дали назву «флурона» від англійських слів «flu» («грип») та «coronavirus».

Як повідомляє ізраїльське видання «Єдіот Ахронот», «флурону» виявили у породіллі, що надійшла до лікарні міста Петах-Тіква. Жінка не була щеплена ні від грипу, ні від ковіду. Тести на обидва віруси були позитивними. Хвороба в ізраїльтянки з двома інфекціями, що щасливо народила дитину, протікала у «відносно м'якій формі». 30 грудня її виписали додому.

Міністерство охорони здоров'я країни вивчає цей випадок, але ще не визначило, чи поєднання двох вірусів може викликати більш серйозне захворювання. Вважають, що інші пацієнти також можуть бути інфіковані збудниками обох захворювань, але їм ще не поставлений діагноз.

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Фото з Pixabay

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