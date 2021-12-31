Королева Єлизавета заборонила принцам Вільяму та Гаррі розлучатися з дружинами

Королева Великобританії Єлизавета II, яка відзначила Різдво у Віндзорському замку, зробила серйозне попередження принцам Вільяму та Гаррі. Її Величність заборонила своїм онукам розлучатися з дружинами. Як пише видання The News, з принцами ще до їхніх весіль була проведена бесіда про «важливість інституту шлюбу».

«Королева — глава англіканської церкви, тому з принципової точки зору виступає проти королівських розлучень. Проте їй довелося стати свідком розлучення не лише своєї сестри принцеси Маргарет, а й трьох її старших дітей. Зараз вона відчуває, що цього, власне кажучи, достатньо. Вона не хоче називати імен, але твердо наполягає на тому, щоб королівських розлучень під час її правління більше не було… Ідея розлучення суперечить вихованню королеви, яке засноване на почутті обов'язку та на стійкості перед негараздами», — заявило обізнане джерело в Букінгемському палаці.

Старший син Єлизавети принц Чарльз, як відомо, розлучився зі своєю першою дружиною принцесою Діаною і згодом одружився зі своєю давньою пасією Каміллою Паркер-Боулз. Середній син Її Величності принц Ендрю розлучився з Сарою Фергюсон і повторно одружувався. Хоча ходять чутки, що вони з Сарою не проти взяти шлюб ще раз. Єдина дочка королеви принцеса Анна зараз також перебуває у другому шлюбі — з віцеадміралом Тімоті Лоренсом. Її першим чоловіком був капітан Марк Філліпс. Лише молодший син Єлизавети принц Едвард щасливо живе зі своєю дружиною Софі, з якою одружився 1999 року. Сама королева прожила у шлюбі зі своїм чоловіком принцом Філіпом понад 73 роки — аж до його смерті у квітні цього року.

Влітку цього року старший онук Єлизавети II Пітер Філліпс та його дружина Отем оформили розлучення. У сім'ях Вільяма та Гаррі про розлучення, однак, поки що не замислюються. Старший із братів вже понад десять років щасливо одружений з Кейт Міддлтон, з якою познайомився ще у студентські роки. Молодший брат обожнює свою дружину Меган Маркл, з якою зустрівся у 2016 році та одружився двома роками пізніше.

Раніше «ФАКТИ» писали — Фотографія та брошка: королева Єлизавета II у своїй різдвяній промові віддала данину пам'яті принцу Філіпу.

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